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SpongeBob Schwammkopf

Mama Krabs

NickelodeonFolge vom 17.06.2026
Mama Krabs

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 17.06.2026: Mama Krabs

12 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 6

In Bikini Bottom ist der "Nimm deine Mutter mit zur Arbeit"-Tag und Thaddäus, SpongeBob und Mr. Krabs bringen ihre Mütter in die Krosse Krabbe. Sie nutzen die Gelegenheit, legen sich auf die faule Haut und lassen ihre Mütter für sich arbeiten.

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