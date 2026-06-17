SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 17.06.2026: Mama Krabs
12 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 6
In Bikini Bottom ist der "Nimm deine Mutter mit zur Arbeit"-Tag und Thaddäus, SpongeBob und Mr. Krabs bringen ihre Mütter in die Krosse Krabbe. Sie nutzen die Gelegenheit, legen sich auf die faule Haut und lassen ihre Mütter für sich arbeiten.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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