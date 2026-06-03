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SpongeBob Schwammkopf

Der Würstchen-Chef

NickelodeonFolge vom 03.06.2026
Der Würstchen-Chef

Der Würstchen-ChefJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 03.06.2026: Der Würstchen-Chef

12 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6

Gelangweilt von der Arbeit bei der Krossen Krabbe fängt Thaddäus als Manager in der Würstchenbude an.

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