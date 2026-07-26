SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 26.07.2026: Die Kuchen-Bombe
12 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6
Thaddäus hat ein schlechtes Gewissen, da SpongeBob von seinem hochexplosiven Kuchen gegessen hat. Zumindest glaubt er das. Nun versucht Thaddäus verzweifelt, die letzten Stunden des Schwamms so angenehm wie möglich zu machen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: Comedy Central