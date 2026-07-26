Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Die Kuchen-Bombe

NickelodeonFolge vom 26.07.2026
Die Kuchen-Bombe

Die Kuchen-BombeJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 26.07.2026: Die Kuchen-Bombe

12 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6

Thaddäus hat ein schlechtes Gewissen, da SpongeBob von seinem hochexplosiven Kuchen gegessen hat. Zumindest glaubt er das. Nun versucht Thaddäus verzweifelt, die letzten Stunden des Schwamms so angenehm wie möglich zu machen.

Alle verfügbaren Folgen