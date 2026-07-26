SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 26.07.2026: Das Tentakel-Paradies
12 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6
Genervt von SpongeBob und Patrick hat Thaddäus beschlossen, Bikini Bottom zu verlassen. Doch schon kurz darauf bereut er seine Entscheidung. Ohne die beiden langweilt sich Thaddäus zu Tode und kehrt schließlich reumütig zurück.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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