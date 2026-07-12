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SpongeBob Schwammkopf

Ein harter Winter

NickelodeonFolge vom 12.07.2026
Ein harter Winter

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 12.07.2026: Ein harter Winter

13 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6

SpongeBob und Patrick schleichen sich heimlich in Sandys verschneite Glaskugel. Sandy hat zuvor ein Video aufgenommen und ihre Freunde gewarnt, niemals das Eichhörchen aus seinem Winterschlaf zu wecken. Doch die beiden ignorieren die Warnung.

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