SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 12.07.2026: Ein harter Winter
13 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6
SpongeBob und Patrick schleichen sich heimlich in Sandys verschneite Glaskugel. Sandy hat zuvor ein Video aufgenommen und ihre Freunde gewarnt, niemals das Eichhörchen aus seinem Winterschlaf zu wecken. Doch die beiden ignorieren die Warnung.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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