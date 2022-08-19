Heldenhafte Urlaubsvertreter / Eichhörnchen-WitzeJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.08.2022: Heldenhafte Urlaubsvertreter / Eichhörnchen-Witze
23 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 6
Meerjungfrau-Mann und Blaubarsch-Bube machen Urlaub und überlassen Sponge und Patrick ihre geheime Heldenhöhle. Keine gute Idee. // Spongebob versucht sich als Comedian und ist mit seinen Eichhörnchen-Witzen erfolgreich.Sandy missfällt das natürlich.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon