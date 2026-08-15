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SpongeBob Schwammkopf

Geisterfahrer

NickelodeonFolge vom 15.08.2026
Geisterfahrer

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 15.08.2026: Geisterfahrer

16 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

SpongeBob, Patrick und Thaddäus werden vom "Fliegenden Holländer" entführt und zu Sklaven gemacht. Sie sollen für den Rest ihres Lebens auf dem Schiff arbeiten, doch die drei gehen dem legendären Seefahrer schon bald auf die Nerven.

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