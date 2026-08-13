SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 13.08.2026: Der Aufsatz
12 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6
SpongeBob vertrödelt absichtlich seine Zeit, damit er seinen Aufsatz nicht schreiben muss. Dadurch gerät er jedoch in immer größere Zeitnot. Er soll etwas darüber schreiben, was man alles an einer Ampel zu unterlassen hat.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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