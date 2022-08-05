Jäger und Gejagte / Der große TagJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 05.08.2022: Jäger und Gejagte / Der große Tag
23 Min.Folge vom 05.08.2022Ab 6
Spongebob verfeinert die Quallenburger mit Quallengelee und alle sind begeistert. Doch diese Innovation ufert schnell aus. // In Bikini Bottom findet ein sportliches Großereignis statt: die Burgerbrater-Spiele. Natürlich ein großer Tag für Spongebob!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon