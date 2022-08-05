Zum Inhalt springenBarrierefrei
SpongeBob Schwammkopf

Jäger und Gejagte / Der große Tag

Folge vom 05.08.2022
Jäger und Gejagte / Der große Tag

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 05.08.2022: Jäger und Gejagte / Der große Tag

23 Min. Ab 6

Spongebob verfeinert die Quallenburger mit Quallengelee und alle sind begeistert. Doch diese Innovation ufert schnell aus. // In Bikini Bottom findet ein sportliches Großereignis statt: die Burgerbrater-Spiele. Natürlich ein großer Tag für Spongebob!

