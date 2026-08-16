SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 16.08.2026: Anstreicher
12 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6
Mr. Krabs lässt SpongeBob und Patrick sein Haus streichen, und zwar mit nicht abwaschbarer Farbe. Seine Warnung, sich die Hintern der beiden Anstreicher im Falle auch nur eines daneben gegangenen Farbtropfens als Trophäe über den Kamin zu hängen, sorgt für einige Nervosität bei unseren Handwerkern - doch irgendwie schaffen sie's dann doch. Bis auf den winzigen Fleck auf Mr. Krabs erstem Dollarschein. Der will einfach nicht weggehen, und groß ist die Angst vor dem schlimmen Schicksal, dass unsere Helden bald ereilen wird.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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