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SpongeBob Schwammkopf

Das Ausbildungsvideo

NickelodeonFolge vom 03.08.2026
Das Ausbildungsvideo

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 03.08.2026: Das Ausbildungsvideo

12 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6

Neue Mitarbeiter der Krossen Krabbe sollen ab sofort mit einem Ausbildungsvideo geschult werden. Darin wird unter anderem gezeigt, wie man die perfekte Krabben-Pizza herstellt. Wer genau aufpasst, kann schon am nächsten Tag anfangen.

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