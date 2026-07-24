SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 24.07.2026: Verkaufgenies
12 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 6
SpongeBob und Patrick fällt eine Zeitschrift über feine Lebensart in die Hände. Sie beschließen darauf, auch zu den oberen Zehntausend gehören zu wollen und als Unternehmer reich zu werden. Doch der Weg dahin ist hart und steinig, da weder Sponge noch Pat ein besonderes Verkaufstalent in die Wiege gelegt wurde. Doch man ist ausdauernd und lernwillig und hat schließlich Erfolg.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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