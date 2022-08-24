Zum Inhalt springenBarrierefrei
SpongeBob Schwammkopf

Geizig bleibt geizig / Unfallschäden

NickelodeonFolge vom 24.08.2022
23 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 6

Mr. Krabs wird krank, nachdem er einen alten Krabbenburger gegessen hat, den er nicht wegwerfen wollte. // SpongeBob zieht sich beim Sandboarden eine Verletzung zu. Aus Angst vor mehr Unfällen bleibt er nun lieber zu Hause.

