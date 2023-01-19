Die Geister von Bikini BottomJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.01.2023: Die Geister von Bikini Bottom
12 Min.Folge vom 19.01.2023Ab 6
SpongeBob und Patrick entdecken in einem Scherzartikelladen ein Spray, mit dem man unsichtbar wird. Die beiden testen das direkt und zu ihrer Überraschung funktioniert es. Sie nutzen die Gelegenheit, um sich ein paar Späße zu erlauben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon