SpongeBob Schwammkopf

Die Geister von Bikini Bottom

Nickelodeon Folge vom 19.01.2023
Die Geister von Bikini Bottom

Die Geister von Bikini BottomJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 19.01.2023: Die Geister von Bikini Bottom

12 Min. Ab 6

SpongeBob und Patrick entdecken in einem Scherzartikelladen ein Spray, mit dem man unsichtbar wird. Die beiden testen das direkt und zu ihrer Überraschung funktioniert es. Sie nutzen die Gelegenheit, um sich ein paar Späße zu erlauben.

