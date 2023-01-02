Die Angst vor dem KrabbenburgerJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 02.01.2023: Die Angst vor dem Krabbenburger
13 Min.Folge vom 02.01.2023Ab 6
Mr. Krabs beschließt, sein Restaurant 24 Stunden geöffnet zu haben. Die Kunden freut das, doch SpongeBob ist ununterbrochen am Arbeiten und wird sogar in seinen Träumen von Krabbenburgern verfolgt. Plankton wittert seine Chance.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon