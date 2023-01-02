Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Angst vor dem Krabbenburger

NickelodeonFolge vom 02.01.2023
Folge vom 02.01.2023: Die Angst vor dem Krabbenburger

13 Min.Folge vom 02.01.2023Ab 6

Mr. Krabs beschließt, sein Restaurant 24 Stunden geöffnet zu haben. Die Kunden freut das, doch SpongeBob ist ununterbrochen am Arbeiten und wird sogar in seinen Träumen von Krabbenburgern verfolgt. Plankton wittert seine Chance.

