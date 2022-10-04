Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Wo die Liebe hinfällt / Meerjungfraumann und Blaubarschbube: Der Film

MTVNickelodeonFolge vom 04.10.2022
Wo die Liebe hinfällt / Meerjungfraumann und Blaubarschbube: Der Film

Wo die Liebe hinfällt / Meerjungfraumann und Blaubarschbube: Der FilmJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 04.10.2022: Wo die Liebe hinfällt / Meerjungfraumann und Blaubarschbube: Der Film

22 Min.Folge vom 04.10.2022Ab 6

Mr. Krabs’ Mutter sucht nach einer neuen Liebe und findet sie ausgerechnet in Krabs' Erzfeind Plankton! // Endlich kommt der neue Film mit Meerjungfraumann und Blaubarschbube in die Kinos! Doch die Helden wurden durch neue Schauspieler ersetzt.

Alle verfügbaren Folgen