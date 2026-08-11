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SpongeBob Schwammkopf

Patrick SchlauKopf / Thaddäus TentakelKopf

NickelodeonFolge vom 11.08.2026
Patrick SchlauKopf / Thaddäus TentakelKopf

Patrick SchlauKopf / Thaddäus TentakelKopfJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 11.08.2026: Patrick SchlauKopf / Thaddäus TentakelKopf

22 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6

Patrick bekommt einen Schlag auf den Kopf und wird dadurch zum brillanten Denker. // Sandys neues Teleportationsgerät funktioniert nicht besonders gut: Als sie es ausprobiert, verschmilzt es SpongeBob und Thaddäus zu einer einzigen Person.

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