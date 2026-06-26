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SpongeBob Schwammkopf

Geisterstunde

NickelodeonFolge vom 26.06.2026
Geisterstunde

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 26.06.2026: Geisterstunde

12 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 6

Der Fliegende Holländer gehört zu den berühmtesten Gespenstern der Welt. Er zieht bei SpongeBob ein und erschreckt ihn ständig. Doch irgendwann erschreckt SpongeBob sich nicht mehr vor ihm. Der Fliegende Holländer ist bestürzt.

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