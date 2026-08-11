SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 11.08.2026: Das Nachtlicht
12 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6
Nach Lektüre einer Gruselgeschichte hat SpongeBob panische Angst vor der Dunkelheit. Er versucht es mit Nachtlichtern, doch leider hat auch das einen Haken: Je mehr Licht, desto mehr Schatten! Und so macht SpongeBob die Nacht mit immer neuen Lampen mehr oder minder zum Tage. An erholsamen Schlaf ist für den Schwamm dabei natürlich nicht mehr zu denken.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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