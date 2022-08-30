Geld quatscht mit der Welt / SpongeBob gegen den Burger-Aparillo / So ein KrampfJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 30.08.2022: Geld quatscht mit der Welt / SpongeBob gegen den Burger-Aparillo / So ein Krampf
22 Min.Folge vom 30.08.2022Ab 6
Mr. Krabs wünscht sich, er könnte mit seinem Geld sprechen. // SpongeBob konkurriert mit einer Burgerbratmaschine. // Thaddäus bereitet SpongeBob auf den Bikini-Bottom-Tanzwettbewerb vor.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon