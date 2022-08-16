Das Gaga-Gas / Le große TauschJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 16.08.2022: Das Gaga-Gas / Le große Tausch
22 Min.Folge vom 16.08.2022Ab 6
Plankton hat ein Gas hergestellt, das aus Erwachsenen Babys macht und probiert es an Mr. Krabs. Ein Gourmet-Koch kommt zu Besuch in die Krosse Krabbe, während SpongeBob in einem Nobelhotel kochen soll. Aber das ist nicht so leicht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon