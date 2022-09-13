Normal ist das nicht / Fort gegangenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 13.09.2022: Normal ist das nicht / Fort gegangen
22 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 6
SpongeBob will gerne normal werden und trainiert dafür fleißig. Aber das hat Folgen, die nicht nur positiv sind. Seine Burger sind auf einmal auch nur noch durchschnittlich lecker. Eines Morgens sind alle Einwohner aus Bikini Bottom verschwunden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon