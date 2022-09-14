Thaddäus, der Riese / Eine Nase für PatrickJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 14.09.2022: Thaddäus, der Riese / Eine Nase für Patrick
22 Min.Folge vom 14.09.2022Ab 6
Thaddäus hat Düngemittel genommen und mutiert daraufhin zum Riesen und jagt allen Angst ein. Dabei ist er doch gar kein böses Monster. Patrick möchte gern ein Riechorgan haben und lässt sich operieren. Aber das bereut er bald.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Copyrights:© Nickelodeon