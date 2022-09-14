Bootsbrüder / SchlagzeilenschinderJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 14.09.2022: Bootsbrüder / Schlagzeilenschinder
22 Min. Ab 6
Thaddäus muss eine neue Fahrprüfung ablegen, Schuld daran ist natürlich SpongeBob. Und dann kommt der ihm auch bei der Prüfung in die Quere. SpongeBob soll für Mr. Krabs als Journalist arbeiten, weil der mit Schlagzeilen Geld verdienen will.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon