SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 11.08.2022: Tentakel TV / Ich liebe tanzen
22 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 6
Thaddäus Lieblingssendung wurde abgesetzt, und er beschließt, selbst eine Sendung zu drehen und SpongeBob wird beim Tanzen zufällig von einer Agentin entdeckt. Thaddäus ist neidisch auf SpongeBobs Erfolg und versucht, dessen Casting zu sabotieren.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon