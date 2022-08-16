Plankton in Panik / Schnecklich verliebtJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 16.08.2022: Plankton in Panik / Schnecklich verliebt
22 Min.Folge vom 16.08.2022Ab 6
Plankton hat es wieder einmal auf Mr. Krabs und SpongeBob abgesehen, doch Perla entdeckt, dass Plankton Angst vor Walen hat und rettet die beiden. Gary verliebt sich im Schneckenpark in Mary, doch diese hat einen zornigen Freund.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon