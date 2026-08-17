Gereifte Persönlichkeiten / Das ReferatJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 17.08.2026: Gereifte Persönlichkeiten / Das Referat
22 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6
Plötzlich und überraschend trägt Patrick einen Vollbart - für Thaddäus das erste Zeichen einer beginnenden Erwachsenwerdung. So nimmt er Patrick unter seine Fittiche und demonstriert ihm die Verhaltensweisen gereifter Persönlichkeiten. SpongeBob darf zunächst beobachtend dabei sein; nach allerlei Kindereien wird ihm das aber untersagt. In seiner Verzweiflung greift er zu hochkulturellen Mitteln... // Fleißig lernt SpongeBob für sein mündliches Referat über bootomobile Sicherheit. Obwohl zunächst guten Mutes, wächst seine Angst vor dem öffentlichen Vortrag mehr und mehr. Auch Sandy und Patrick können ihm nicht entscheidend weiterhelfen, so dass es am Ende erneut zu einer bootomobilen Fast-Katastrophe kommt...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: MTV Germany & © Season 1: Comedy Central