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SpongeBob Schwammkopf

Gereifte Persönlichkeiten / Das Referat

NickelodeonFolge vom 17.08.2026
Gereifte Persönlichkeiten / Das Referat

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 17.08.2026: Gereifte Persönlichkeiten / Das Referat

22 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

Plötzlich und überraschend trägt Patrick einen Vollbart - für Thaddäus das erste Zeichen einer beginnenden Erwachsenwerdung. So nimmt er Patrick unter seine Fittiche und demonstriert ihm die Verhaltensweisen gereifter Persönlichkeiten. SpongeBob darf zunächst beobachtend dabei sein; nach allerlei Kindereien wird ihm das aber untersagt. In seiner Verzweiflung greift er zu hochkulturellen Mitteln... // Fleißig lernt SpongeBob für sein mündliches Referat über bootomobile Sicherheit. Obwohl zunächst guten Mutes, wächst seine Angst vor dem öffentlichen Vortrag mehr und mehr. Auch Sandy und Patrick können ihm nicht entscheidend weiterhelfen, so dass es am Ende erneut zu einer bootomobilen Fast-Katastrophe kommt...

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