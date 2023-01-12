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SpongeBob Schwammkopf

Tintenfisch süß-sauer / Der Kullerkünstler

NickelodeonFolge vom 12.01.2023
Tintenfisch süß-sauer / Der Kullerkünstler

Tintenfisch süß-sauer / Der KullerkünstlerJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 12.01.2023: Tintenfisch süß-sauer / Der Kullerkünstler

22 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 6

Plankton will über Thaddäus an die geheime Formel kommen, was allerdings völlig nach hinten losgeht. Und: Thaddäus will mal wieder als Künstler durchstarten, macht aber stattdessen Patrick zum Star der Kunstwelt.

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