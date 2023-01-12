Tintenfisch süß-sauer / Der KullerkünstlerJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 12.01.2023: Tintenfisch süß-sauer / Der Kullerkünstler
22 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 6
Plankton will über Thaddäus an die geheime Formel kommen, was allerdings völlig nach hinten losgeht. Und: Thaddäus will mal wieder als Künstler durchstarten, macht aber stattdessen Patrick zum Star der Kunstwelt.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon