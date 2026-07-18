SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 18.07.2026: Der Planet der Quallen
12 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6
Der Meeresschwamm SpongeBob lebt unter Wasser in der Stadt Bikini Bottom. Sein bester Freund ist Patrick, der Seestern. Als Haustier hält er sich eine Schnecke namens Gary, die sogar miauen kann. Gemeinsam erleben sie lustige Abenteuer.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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