SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.10.2022: Angler der Angst / Seance mit Soße
Folge vom 19.10.2022Ab 6
SpongeBob und Patrick haben panische Angst vor dem Angler der Angst, aber sie wollen sich im Kino ihrer Angst stellen. Und: SpongeBob braucht unbedingt ein bestimmtes Sandwich-Rezept, das ihm nur Geister verraten können. Also beschwört er welche.
Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon