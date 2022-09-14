Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonFolge vom 14.09.2022
23 Min.Folge vom 14.09.2022Ab 6

Patrick erfindet ein neues Gesellschaftsspiel und lädt SpongeBob, Sandy und Thaddäus ein, um mit ihm zu spielen. SpongeBob und Thaddäus spülen versehentlich Mr. Krabs' Safe in der Toilette runter. Nun müssen sie in die Kanalisation, um ihn zu suchen.

