SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 04.08.2026: Schneckenpost
12 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
SpongeBob hat einen neuen Brieffreund. Doch aus Versehen kriecht Gary über SpongeBobs Brief und sorgt so für ein Missverständnis. Als der Brieffreund dann zu Besuch kommt, muss SpongeBob das falsche Spiel irgendwie aufrecht erhalten.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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