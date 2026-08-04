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SpongeBob Schwammkopf

Schneckenpost

NickelodeonFolge vom 04.08.2026
Schneckenpost

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 04.08.2026: Schneckenpost

12 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6

SpongeBob hat einen neuen Brieffreund. Doch aus Versehen kriecht Gary über SpongeBobs Brief und sorgt so für ein Missverständnis. Als der Brieffreund dann zu Besuch kommt, muss SpongeBob das falsche Spiel irgendwie aufrecht erhalten.

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