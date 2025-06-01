Sprintour
Folge 31: Vulkanbesteigung in Guatemala
22 Min.Ab 12
Wie ist es neben einem aktiven Vulkan zu übernachten? Um den aktiven Vulkan Acatenango in Guatemala beim Ausbruch zu erleben, wandern wir sehr anstrengende 1300 Meter hoch zu einem Basislager und sind fassungslos.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sprintour
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sprintour