Sprintour
Folge 71: Mit dem Camper durch Mexiko
32 Min.Ab 6
Über 2 Monate reisen wir mit unserem deutschen Wohnmobil durch Mexiko und staunen nicht schlecht über die schöne Natur und Tierwelt auf der Baja California. Nicht umsonst ist die Baja sehr beliebt bei Amerikanern und Kanadiern.
