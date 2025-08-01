Das wunderschöne Mexiko mit dem WohnmobilJetzt kostenlos streamen
Sprintour
Folge 72: Das wunderschöne Mexiko mit dem Wohnmobil
28 Min.Ab 6
Unsere Reise mit unserem deutschen Camper durch Nordamerika führt uns zu wunderschönen Sandstränden auf der Baja California in Mexiko. Wir habend das Glück die atemberaubende Natur mitzuerleben und sogar mit Haien im Wasser zu schwimmen.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sprintour