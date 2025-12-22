Mission Greifer / Full Metal Lady / ReisomeletteJetzt kostenlos streamen
Spy x Family
Folge 17: Mission Greifer / Full Metal Lady / Reisomelette
24 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Anya will ihre Freundschaft mit Damian vertiefen und beschließt, ihm bei einem Kunst-Wettbewerb in der Schule zu helfen. Der Plan geht allerdings nach hinten los. Sylvia trifft sich währenddessen mit Loid, um den aktuellen Auftrag zu besprechen.
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
