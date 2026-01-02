Rache an den Desmonds / Mama wird zum WindJetzt kostenlos streamen
Spy x Family
Folge 19: Rache an den Desmonds / Mama wird zum Wind
24 Min. Folge vom 02.01.2026 Ab 12
Ein Klassenkamerad von Anya möchte Rache an Damian nehmen, da er die Desmonds für den Untergang seines Familienunternehmens verantwortlich macht. Als sein Plan nach hinten losgeht, haben die Schüler jedoch Mitleid mit George und bereiten ihm einen schönen letzten Tag an der Eden Academy.
Spy x Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN