Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Spy x Family

Eine Frau muss her

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 01.12.2025
Eine Frau muss her

Eine Frau muss herJetzt kostenlos streamen

Spy x Family

Folge 2: Eine Frau muss her

24 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Yor Briar ist eine Auftragskillerin, die zur Tarnung im Rathaus von Berlint arbeitet. Sie befürchtet, ihre Kollegen könnten ihre geheime Identität aufdecken. Als sie zufällig auf Loid Forger trifft, beschließen die beiden, sich gegenseitig zu helfen, und gehen eine Partnerschaft ein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Spy x Family
ProSieben MAXX
Spy x Family

Spy x Family

Alle 1 Staffeln und Folgen