Spy x Family
Folge 2: Eine Frau muss her
24 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Yor Briar ist eine Auftragskillerin, die zur Tarnung im Rathaus von Berlint arbeitet. Sie befürchtet, ihre Kollegen könnten ihre geheime Identität aufdecken. Als sie zufällig auf Loid Forger trifft, beschließen die beiden, sich gegenseitig zu helfen, und gehen eine Partnerschaft ein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Spy x Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN