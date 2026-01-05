Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Spy x Family

Die Untersuchung des allgemeinen Krankenhauses / Die Entschlüsselung des ...

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 20vom 05.01.2026
Die Untersuchung des allgemeinen Krankenhauses / Die Entschlüsselung des ...

Die Untersuchung des allgemeinen Krankenhauses / Die Entschlüsselung des ...Jetzt kostenlos streamen

Spy x Family

Folge 20: Die Untersuchung des allgemeinen Krankenhauses / Die Entschlüsselung des ...

24 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Anya muss für die Schule einen Bericht über einen Beruf verfassen, der sie interessiert. Sie beschließt, Loid ins Krankenhaus zu begleiten, um mehr über seinen Job als Psychiater zu erfahren. Als Loid sie in seinem Büro allein lässt, stößt das neugierige Mädchen auf einen Geheimgang ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Spy x Family
ProSieben MAXX
Spy x Family

Spy x Family

Alle 1 Staffeln und Folgen