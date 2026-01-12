Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 25vom 12.01.2026
Folge 25: Der erste Kontakt

24 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Loid überlegt sich einen Plan, wie er sich auf das Kennenlern-Treffen der Eden Academy schleichen kann, um Kontakt mit Donovan Desmond aufzunehmen. Er spioniert Damian hinterher, um herauszufinden, wo dieser seinen Vater treffen wird. Schließlich gelingt ihm ein erster Kontakt zu der Zielperson ...

ProSieben MAXX
