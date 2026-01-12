Spy x Family
Folge 25: Der erste Kontakt
24 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Loid überlegt sich einen Plan, wie er sich auf das Kennenlern-Treffen der Eden Academy schleichen kann, um Kontakt mit Donovan Desmond aufzunehmen. Er spioniert Damian hinterher, um herauszufinden, wo dieser seinen Vater treffen wird. Schließlich gelingt ihm ein erster Kontakt zu der Zielperson ...
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
12
