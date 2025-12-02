Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spy x Family

Der große Prüfungsplan

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 02.12.2025
Der große Prüfungsplan

Folge 3: Der große Prüfungsplan

24 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Yor und Loid sind nun offiziell verheiratet und müssen sich auf das Interview für die Eden Academy vorbereiten. Da sie als Familie überzeugen wollen, beschließen sie, gemeinsam mit Anya etwas Schönes zu unternehmen. Doch als sich die drei gerade in einem Park entspannen wollen, werden sie Zeugen eines Überfalls ...

