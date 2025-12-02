Spy x Family
Folge 3: Der große Prüfungsplan
24 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Yor und Loid sind nun offiziell verheiratet und müssen sich auf das Interview für die Eden Academy vorbereiten. Da sie als Familie überzeugen wollen, beschließen sie, gemeinsam mit Anya etwas Schönes zu unternehmen. Doch als sich die drei gerade in einem Park entspannen wollen, werden sie Zeugen eines Überfalls ...
Spy x Family
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN