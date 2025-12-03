Elterngespräch an der EliteschuleJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Elterngespräch an der Eliteschule
24 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Das große Interview an der Eden Academy steht an und Familie Forger will ihr Bestes geben. Es gelingt Loid, Anya und Yor zwar, Henry Henderson zu beeindrucken, doch ein weiterer Lehrer stellt sich den dreien in den Weg.
Spy x Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN