Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Spy x Family

Elterngespräch an der Eliteschule

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 03.12.2025
Elterngespräch an der Eliteschule

Elterngespräch an der EliteschuleJetzt kostenlos streamen

Spy x Family

Folge 4: Elterngespräch an der Eliteschule

24 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Das große Interview an der Eden Academy steht an und Familie Forger will ihr Bestes geben. Es gelingt Loid, Anya und Yor zwar, Henry Henderson zu beeindrucken, doch ein weiterer Lehrer stellt sich den dreien in den Weg.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Spy x Family
ProSieben MAXX
Spy x Family

Spy x Family

Alle 1 Staffeln und Folgen