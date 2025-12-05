Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Spy x Family

Der Gute-Freunde-Plan

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 05.12.2025
Der Gute-Freunde-Plan

Der Gute-Freunde-PlanJetzt kostenlos streamen

Spy x Family

Folge 6: Der Gute-Freunde-Plan

24 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Auf einer Versammlung des Geheimdienstes erfährt Loid, dass Anya in der Schule Leistung zeigen muss, um näher an Donovan heranzukommen. Falls dieser Plan scheitern sollte, will Loid eine Freundschaft zwischen Anya und Donovans Sohn erzwingen. Doch das Mädchen hält nicht viel vom aufmüpfigen Damian ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Spy x Family
ProSieben MAXX
Spy x Family

Spy x Family

Alle 1 Staffeln und Folgen