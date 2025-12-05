Spy x Family
Folge 6: Der Gute-Freunde-Plan
24 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Auf einer Versammlung des Geheimdienstes erfährt Loid, dass Anya in der Schule Leistung zeigen muss, um näher an Donovan heranzukommen. Falls dieser Plan scheitern sollte, will Loid eine Freundschaft zwischen Anya und Donovans Sohn erzwingen. Doch das Mädchen hält nicht viel vom aufmüpfigen Damian ...
Spy x Family
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN