Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Spy x Family

Der Anti-Geheimpolizei-Verhüllungsplan

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 8vom 09.12.2025
Der Anti-Geheimpolizei-Verhüllungsplan

Der Anti-Geheimpolizei-VerhüllungsplanJetzt kostenlos streamen

Spy x Family

Folge 8: Der Anti-Geheimpolizei-Verhüllungsplan

24 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Yors jüngerer Bruder, der heimlich für den Geheimdienst von Ostanis arbeitet, will die Ehe seiner Schwester genauer unter die Lupe nehmen. Er besucht die Forgers zuhause und will Beweise für deren Zuneigung zueinander sehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Spy x Family
ProSieben MAXX
Spy x Family

Spy x Family

Alle 1 Staffeln und Folgen