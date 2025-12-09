Der Anti-Geheimpolizei-VerhüllungsplanJetzt kostenlos streamen
Spy x Family
Folge 8: Der Anti-Geheimpolizei-Verhüllungsplan
24 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Yors jüngerer Bruder, der heimlich für den Geheimdienst von Ostanis arbeitet, will die Ehe seiner Schwester genauer unter die Lupe nehmen. Er besucht die Forgers zuhause und will Beweise für deren Zuneigung zueinander sehen.
Spy x Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN