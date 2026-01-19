Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 5vom 19.01.2026
Folge 5: Operation Grenzüberschreitung

23 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Yor erhält den Auftrag, die letzten Verbliebenen der Gretcher Familie zu bewachen und sicher aus dem Land zu geleiten. Zahlreiche Auftragskiller sind hinter Olka und ihrem Sohn her. An Bord eines Kreuzfahrtschiffs sollen Mutter und Kind sicher übers Meer gebracht werden.

