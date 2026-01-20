Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spy x Family

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6vom 20.01.2026
23 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Familie Forger befindet sich auf einem Kreuzfahrtschiff, da Yor an Bord einen Auftrag ausführen muss. Während sie Olka und ihren Sohn vor zahlreichen Auftragskillern bewachen muss, schlagen sich Loid und Anya allein auf dem Kreuzer durch.

