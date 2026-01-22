Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Hand gen Zukunft

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 9vom 22.01.2026
Folge 9: Die Hand gen Zukunft

23 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Loid erfährt, dass sich eine Bombe an Bord des Kreuzfahrtschiffes befindet. Kurzerhand gibt er Anya in der Kinderbetreuung ab und schleust sich verdeckt bei der Geheimpolizei ein, um den Sprengsatz zu entschärfen. Yor befindet sich währenddessen noch immer im Kampf mit den Auftragskillern.

