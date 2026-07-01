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Stadt, Land, Mord!

O'zapft is

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 7vom 13.07.2026
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Stadt, Land, Mord!

Folge 7: O'zapft is

93 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

Der Brauereichef Alois Beilinger wird erschlagen und in einem Bierfass ertränkt aufgefunden. Bald steht der Kreis der Tatverdächtigen: War es Ehefrau Gerda, die aus Eifersucht getötet hat oder haben die beiden Söhne etwas damit zu tun? Auch Beilingers alter Konkurrent Ewald Schendler scheint ein Motiv zu haben.

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