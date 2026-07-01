Stadt, Land, Mord!
Folge 7: O'zapft is
93 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Der Brauereichef Alois Beilinger wird erschlagen und in einem Bierfass ertränkt aufgefunden. Bald steht der Kreis der Tatverdächtigen: War es Ehefrau Gerda, die aus Eifersucht getötet hat oder haben die beiden Söhne etwas damit zu tun? Auch Beilingers alter Konkurrent Ewald Schendler scheint ein Motiv zu haben.
Alle Staffeln im Überblick
Stadt, Land, Mord!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Krimi
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1 emotions