Stadt, Land, Mord!
Folge 8: Sittenwidrig
93 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Die 34-jährige Masseurin Helga Lauber wurde mit einer Schere erstochen - sie hinterlässt ihre Partnerin Libgart Weiss, mit der sie "verheiratet" war, und den 14-jährigen Sohn Georg. Bei ihren Recherchen überraschen Mark und Rebecca den Nachbarn Reinhart in ihrer Wohnung, zu der er sich offensichtlich gewaltsam Zutritt verschafft hat. Er bzw. seine Frau Rosa waren in einen Prozess verwickelt, in dem Helga Lauber der Prostitution bezichtigt wurde.
Alle Staffeln im Überblick
Stadt, Land, Mord!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Krimi
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1 emotions