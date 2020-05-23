Stadt vs. Land - Wo gibt's mehr fürs Geld?
Folge vom 23.05.2020: Drama ums Lama
21 Min.Folge vom 23.05.2020
Großstadtflair in San Francisco oder wilde Natur in Texas? Qiqi und Antonio wollen ihr erstes Haus in der Stadt kaufen, doch stellen fest, dass sie nicht so viel für ihr Geld bekommen, wie sie gehofft hatten. In der Zwischenzeit werden Sharon und Paul in derselben Preisklasse in Texas fündig: Sie brauchen mehr Platz für ihre expandierende Lama-Ranch.
